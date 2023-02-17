شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يستغل غيابه عن مباراة المريخ لأداء مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، صورا عبر حسابه على إنستجرام من أدائه لمناسك العمرة برفقة أحد أصدقائه، مستغلا غيابه عن مباراة الزمالك والمريخ السودانى المرتقبة.

ويواجه الزمالك، فى الثالثة عصر اليوم الجمعة نظيره المريخ السودانى على استاد الشهداء بليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن تصحيح المسار لاستعادة الكبرياء الأفريقى، وانتزاع أول ثلاث نقاط فى مشواره بالبطولة الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.