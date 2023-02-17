إجراءات أمنية مشددة لبعثة الأهلي في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الثالثة عصر اليوم الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السوداني على ملعب (الجوهرة الزرقاء) الذي يستضيف مواجهة الفريقين في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وتشهد بعثة الأهلي في السودان برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي إجراءات أمنية مشددة منذ وصولها إلى السودان أمس الخميس واستقبلها السفير هاني صلاح سفير مصر في السودان.

وقال السفير هاني صلاح إن هناك اهتمام رسمي وحكومي على أعلى مستوى بتوفير كافة سبل الراحة لبعثة الأهلي كما أن هناك ترتيبات لحضور مسؤولي وزارة الرياضة السودانية للاطمئنان على بعثة الفريق في مران اليوم الجمعة.

وأكد السفير أن غضب جماهير الهلال وإدارته من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بمنع حضور الجماهير أمر طبيعي ولكنه لن يؤثر على التأمينات الخاصة بمباراة الفريقين في ظل وجود إجراءات مشددة وتعامل لأقصى درجة فيما يتعلق بالفريق

الأحمر.على صعيد متصل ، حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواجد في مران الفريق الأخير قبل السفر للسودان وطالب لاعبيه بضربة بداية قوية في مشوار مرحلة المجموعات.وأكد الخطيب أن تأجيل لقاء القطن الكاميروني في الجولة الأولى لدور المجموعات بسبب المشاركة في مونديال الأندية يعطي اللاعبين دوافع قوية من أجل الفوز على الهلال وتقديم بداية قوية أملاً في الصدارة هذه المجموعة.وأشاد رئيس الأهلي بما قدمه الفريق في مونديال الأندية مطالباً بالعمل بكل قوة لاستعادة لقب دوري الأبطال الذي توج به الوداد المغربي في الموسم الماضي على حساب الأهلي.

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