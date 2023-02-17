كولر والشناوي يحضران المؤتمر الصحفي لـ مباراة الأهلي والهلال السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الأحمر، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني والمقرر انعقاده في الساعة في الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء.

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ويتحدث المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن مباراة الهلال السوداني التي تقام غدًا بين الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.

ويؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء الذى يستضيف المباراة غدا السبت، طبقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال

أفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى السودان أمس الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني غدًا السبت، في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتغادر بعثة الأهلي، السودان غدًا السبت عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان، حيث تقيم البعثة بأسوان لمدة 48 ساعة، استعدادًا لمباراة أسوان يوم21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.