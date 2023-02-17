وزيرالرياضة يُطلق شارة بدء ماراثون سقارة بالجيزة بمشاركة 50 دولة

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اشارة البدء لانطلاق ماراثون سقارة بالجيزة، بمشاركة 1000 متسابق من 50 دولة خلال سباقات 10كم و5كم، بتنظيم مجموعة تراي فاكتوري بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بالإدارة المركزية.

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وشهد الماراثون مشاركة كلا من أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، أيمن حقي المدير التنفيذي للسباق، إلى جانب الدكتور صبري فرج مدير عام منطقة آثار هرم سقارة، وأعضاء الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام مصر بنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، من أجل جعل الرياضة "أسلوب حياة"، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة .

وأوضح أشرف صبحي أن الوزارة تهتم بالمشاركة في تنفيذ كافة الفعاليات والماراثونات الرياضية، واستضافة مختلف الأحداث الدولية طوال العام، في ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية .

وأضاف أن الوزاراة تسعى لإقامة

سلسلة من الفعاليات الرياضية والأحداث والمهرجانات الدولية في مصر بمختلف المحافظات بفضل المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها ، مشيرًا إلى أهمية دمج الرياضة بالاماكن السياحية والاثرية إذ تم اقامة الماراثون في منطقة الاهرامات ايمانا بتنشيط السياحة في مصر والعمل على جذب السائح لزيارة مصر لما تتمتع به من اثار عريقة وجو مناسب.

وعقب إنتهاء الماراثون، قام الدكتور أشرف صبحي بجولة تفقدية داخل أروقة منطقة آثار هرم سقار، معبرًا عن انبهاره الشديد بما شاهده، وعظمة الحضارة الفرعونية وبراعة المصريين القدماء في فن التحنيط ونحت التماثيل واستخدام الألوان الزاهية في النقوش الموجودة على التوابيت.

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