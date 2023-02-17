اليوم ..انطلاق بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة كأس العالم للرماية ( بندقية ومسدس ) تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقي والمصري والنائب الاول لرئيس الاتحاد العربى للرماية خلال الفترة من من 17 حتي 23 فبراير .

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تشهد ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة اليوم التدريب الرسمى على المسدس والبندقية لكافة المراحل السنية ( ناشئين وناشئات ورجال وسيدات ).

ويشارك في البطولة 376 رام ورامية من 51 دولة وهم ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

ورفع مسؤلو الإتحاد المصرى للرماية حالة الطوارئ داخل اللجنة المنظمة للبطولة من أجل تجهيز كل الانتهاء من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولتين بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب

والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الأولمبية.

وأشار حازم حسني إلى أن الاتحاد المصري يعمل على تسخير كل إمكانياته لاستضافة بطولة كأس العالم على أعلى مستوى، مؤكدًا أن قدرات مصر الضخمة نجحت في استضافة كافة الفعاليات الرياضية لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

والجدير بالذكر أن منافسات البطولة العربية السادسة عشر للرماية قد اختتمت بنجاح كبير بمشاركة ١٢ دولة وهم ( البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الامارات، قطر، السودان، مصر ) ، تحت اشراف الإتحاد المصرى ، وحصلت مصر على المركز الاول فى الترتيب العام علي مستوى برصيد 17 ميدالية متنوعة بواقع 7 دهب ، 5 فضه ، 5 برونز

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