اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلى والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلى والهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

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ويقام الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي بحضور كلا من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

ويشهد الإجتماع الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وكافة التعليمات المتعلقة بالجانب التنظيمي.

وسيواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني غدًا السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة عصرصا

بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الجوهرة الزرقاء .

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي السودان غدًا السبت، عقب انتهاء مباراة الهلال مباشرة متجهة إلى أسوان استعدادًا لمواجهة تمسايح النيل يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

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