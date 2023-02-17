تعليق أحمد حجازي بعد فوز الاتحاد على الاتفاق في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الدولي أحمد حجازي مدافع وقائد فريق اتحاد جدة عن سعادته بعد تحقيق الفوز على الاتفاق بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

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أضاف حجازي في تصريحاته عقب نهاية اللقاء:" لقاء اليوم كان مهما للغاية في مشوار الفريق في مسابقة الدوري، ومن الصعب تحقيق الثلاث نقاط على ملعب الإتفاق".

وواصل:" استطعنا تسجيل الهدف الأول والثاني والثالث، ولم نتلقى أي هدف طوال المباراة، وهذا هو هدفنا".

وتابع:" جماهير الاتحاد لا تقبل سوى بالبطولات، الفريق يملك لاعبين لديهم طموح عالي،

ورغبة لتحقيق الألقاب".

وأشار:" المدرب يساعد الفريق بشكل جيد للتحضير قبل المباريات، لتطوير الاداء الهجومي والدفاعي، من أجل مواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري".

وواصل:"اتمنى أن نستمر في تقديم الأداء الجيد وتحقيق الانتصارات في جميع المباريات المقبلة".

ويعتلي اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة بالتساوي مع الشباب صاحب الوصافة بنفس العدد من النقاط، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة الـ 19 بالمركز العاشر بجدول الترتيب.