وصول منتخبي افريقيا الوسطى والكونغو لمصر استعداداً لأمم افريقيا للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - وصل منتخبا الكونغو وافريقيا الوسطى إلى مصر منذ ساعات استعداداً للمشاركة في كأس الأمم الافريقية للشباب التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٩ فبراير الجاري وحتى ١١ مارس المقبل.

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ويتواجد منتخبا الكونغو وافريقيا الوسطى في المجموعة الثانية بجانب اوغندا وجنوب السودان وتقام منافسات هذه المجموعة في الإسماعيلية.



على جانب آخر يؤدي منتخب مصر للشباب تحت قيادة مديره الفني محمود جابر مرانه قبل الأخير اليوم الجمعة استعداداً لخوض منافسات

البطولة.

ويواجه منتخب الشباب نظيره الموزمبيقي في أولى المباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم ايضاً منتخبي نيجيريا والسنغال.

ويعقد محمود جابر محاضرة فنية للاعبين لشرح طريقة اللعب خلال مواجهة موزمبيق والتي يسعى الفراعنة خلالها لتحقيق فوز يمنحهم دفعة معنوية في المواجهات المقبلة.

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