الليلة .. نابولي يحل ضيفًا على ساسولو في الدوري الإيطالى

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الكروي بنادي نابولى ضيفًا ثقيلاً على ساسولو مساء اليوم الجمعة على إستاد مايي ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من عمر الدوري الإيطالى.

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موعد مباراة نابولى وساسولو :

وتنطلق مباراة نابولى وساسولو في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة ، والحادية عشر الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة ، فيما تقام مباراة نابولي وساسولو في تمام الساعة الثانية عشر الإ ربع بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وساسولو :

وتذاع مباراة نابولى وساسولو في الجولة الثانية والعشرين بشكل حصري عبر قناة " AD SPORTS Premium 1 " بصوت حازم عبدالسلام.

ويحتل نابولى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالى برصيد 59 نقطة بفارق 14 نقطة عن الوصيف إنتر ميلان ، فيما يتواجد ساسولو في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

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