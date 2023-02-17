شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد الشيخ مع المصرى فى 38 مباراة قبل الرحيل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم أحمد الشيخ لاعب النادى المصرى اتفاقه مع إدارة النادى على فسخ تعاقده بالتراضى، وذلك بعد خروجه من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق.

وانضم أحمد الشيخ إلى النادى المصرى فى موسم 2021 / 2022، وذلك بعد رحيله عن بيراميدز فى تجربة قصيرة لم يشارك خلالها سوى فى 4 مباريات فقط.

ومع المصرى شارك الشيخ فى 38 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 6 أخرى ودخل فى عدة أزمات.

وتواجد أحمد الشيخ، بمقر الجمعية المصرية للاعبين المحترفين قبل أيام، لحل الأزمة بينه وبين مسئولى النادى البورسعيدى، بعدم المشاركة فى المباريات وحصوله على المستحقات المادية، حيث كان يتبقى 6 أشهر فقط فى عقد اللاعب.

واجتمع أحمد الشيخ مع مجدى عبد الغنى رئيس مجلس إدارة جمعية اللاعبين المحترفين، وشرح له كل التفاصيل، وعلى الفور قام بالاتصال مع مسئولي النادى المصري لحل الأزمة وديا قبل تقديم اللاعب شكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ثم التصعيد إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وكان الشيخ قد دخل في أزمة أخرى مع مجلس المصري السابق برئاسة سمير حلبية، بعدما شارك فى إحدى بطولات الألعاب الإلكترونية دون الحصول على إذن مسبق من النادى، ليتم خصم مبلغ كبير من عقده.