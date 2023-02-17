شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات قوية لفرق الأهلى فى ملاعب الطائرة واليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى الأهلى مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يحل ضيفا على فريق سبورتنج فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدورى.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى السادسة مساء اليوم وتقام على صالة نادى سبورتنج، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفنى واللاعبين ضمن سلسلة المباريات التى يسعى الفريق للفوز بها.
وكان الأهلى قد نجح فى تحقيق الفوز على فريق البنك الأهلى بنتيجة 30 - 25 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على صالة القوات المسلحة بسموحة.
يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى الأهلى مباراة مهمة اليوم الجمعة، أمام فريق سموحة، في إطار منافسات بطولة الدوري.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا على صالة سموحة بالإسكندرية، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز بها، والظهور بشكل مميز في مباريات الدوري.
وحرص محمد عادل، المدير الفني للفريق، خلال التدريبات الأخيرة على تخصيص فقرات فنية وخططية متنوعة لحسم المباراة.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق الجزيرة بنتيجة 27-14، ضمن منافسات بطولة الدوري.
يواجه فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادى الأهلى، نادى سموحة، اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدورى العام.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على صالة الاتحاد السكندري بالإسكندرية، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية التي يقدمها في البطولة.
ويعقد حمدي الصافي المدير الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي محاضرة للاعبات لمراجعة خطة اللعب والتعليمات الفنية الأخيرة قبل اللقاء.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب فريق الشمس بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.