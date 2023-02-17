شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات قوية لفرق الأهلى فى ملاعب الطائرة واليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادى الأهلى مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يحل ضيفا على فريق سبورتنج فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدورى.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى السادسة مساء اليوم وتقام على صالة نادى سبورتنج، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفنى واللاعبين ضمن سلسلة المباريات التى يسعى الفريق للفوز بها.

وكان الأهلى قد نجح فى تحقيق الفوز على فريق البنك الأهلى بنتيجة 30 - 25 فى اللقاء الذى جمع الفريقين على صالة القوات المسلحة بسموحة.