شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى راحة اليوم من التدريبات بفرمان من ميدو استعداداً للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو على راحة، اليوم الجمعة، من التدريبات على أن يستأنف استعداداته لمواجهة غزل المحلة غداً السبت، ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم الخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلى فى الوقت الحالى لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجارى على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

يسابق الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة مجدى الباز الزمن لتجهيز الثنائى محمد هاشم وأحمد عادل عبد المنعم لاعبا الفريق لمواجهة غزل المحلة المقبلة بالدورى. وتعرض محمد هاشم مدافع الإسماعيلى للإصابة بشد فى العضلة الأمامية فيما يعانى أحمد عادل عبد المنعم من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وضع مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى برنامجا لتجهيز صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لمواجهة غزل المحلة.

ويعانى صالح جمعة من شد فى عضلات البطن عقب انتظامه في التدريبات الجماعية للدراويش بعد تنفيذه برنامج بدنى برفقة طارق الباروكى مخطط الاحمال لإستعادة فورمته الفنية والبدنية استعداداً للدور الثانى من الدوري.