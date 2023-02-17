«إلى أخي محمود الخطيب».. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى رئيس النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس غدارة نادي الزمالك، كواليس جديدة تتعلق بأزمة تسجيل الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، المنضمين إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وحاول الزمالك في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية قيد صفقاته الجديدة، إلا أن اتحاد الكرة رفض الأمر لوجود مستحقات متأخرة على القلعة البيضاء تقدر بـ70 مليون جنيه.

وقرر اتحاد الكرة الاتجاه لنظيره الدولي "فيفا"، بشأن أزمة قيد صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية، ليأتي الرد من "فيفا" بأنه شأن داخلي، وبناء عليه تمت إحالة الشكوى إلى لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي للفحص والرد.

وفي فيديو عبر قناته بموقع "يوتيوب"، قال مرتضى منصور: "رد فيفا بخصوص أزمة قيد اللاعبين كان الرد الذي ننتظره".

وأضاف رئيس الزمالك: "التمست العذر لاتحاد الكرة بعدما اتجه إلى فيفا لأنني أعلم أن النادي المنافس كان يستعد للشكوى لدى الاتحاد الدولي بداعي عدم قانونية مشاركة اللاعبين مع الزمالك، أرفض رفع دعوات قضائية على اتحاد الكرة بسبب أزمة القيد، نريد أن نعيش في أمان وهدوء"، وفقا لموقع "مصراوي".

وواصل: "بدلا من أن يقوموا بالشكوى بسبب لاعبين مقيدين بالفعل مع الزمالك عليهم أن ينظروا إلى اللاعب الهارب في صفوف فريقهم، ورغم أنه لعب وهو موقوف فإننا لم نشتكِ ولم نتحدث، نحن دائما نتجنب المشاكل مع النادي الأهلي لأن هذا البلد لا يحتمل أي فتنة".

وتابع مرتضى: "المشكلة بيني وبين محمود الخطيب رئيس الأهلي ستنتهي يوما ما ولكن لا يجب أن تصل الأمور إلى احتقان بين الجماهير، هذه هي النصيحة التي أوجهها إلى أخي محمود الخطيب".

وأكمل: "أفتخر بكوني عضوا عاملا في النادي الأهلي رغم أن هذا يُغضب بعض مشجعي الزمالك، أنا أقدم من محمود الخطيب في عضوية الأهلي ولهذا أدرك قيمة الأهلي وقدره كما أعلم قيمة الزمالك العظيم".

وأكد مرتضى منصور: "قمنا بدفع 4 ملايين جنيه من قيمة الديون المستحقة علينا لاتحاد الكرة، لو كان لديهم نية لرفض تسجيل لاعبينا الجدد لما كانوا قبلوا بهذا المبلغ".

وأوضح: "تأخرنا في الدفع بسبب حجز ممدوح عباس على أرصدة النادي البنكية، وبالرغم من توجيه سهام النقد إليه يتم سبّي أنا".

وعن سامسون أكينيولا وإبراهيما نداي، ثنائي الفريق الأبيض، قال مرتضى منصور إن جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، لا يعتمد عليهما، مضيفا: "هذه ليست مشكلتي ولن أطلب منه أن يعتمد عليهما، لا يوجد لاعب انضم إلى الفريق إلا باختيار فيريرا والجهاز الفني".

وعن مروان عطية، المنضم حديثا إلى النادي الأهلي قادما من الاتحاد السكندري، قال رئيس الزمالك: "أقسم بالله فيريرا لم يكن يعرف مروان عطية ولم يطلب التعاقد معه".

وأضاف: "أوجه سؤالا واضحا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لماذا يلعب الهلال مع الأهلي بدون جمهور؟، جمهور الهلال يحضر في كل مباريات إلا أمام الأهلي".

واختتم مرتضى منصور: "قبل 5 أو 6 سنوات هاجمت إبراهيم نور الدين وكنت أراه حكما ظالما، هذا الحكم وقف على الكرة على طريقة رمضان صبحي فكيف يجامل نادي الزمالك؟".