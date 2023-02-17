أبرزها الزمالك والمريخ السوداني.. جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة، الموافق 17-2-2023، عدد من المباريات الهامة، على أصعدة مختلفة عالميًا.

ويخوض الزمالك مواجهة قوية ومصيرية امام المريخ السوداني، على ملعب بنينا في ليبيا، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وفي الدوري السعودي، يواجه النصر فريق التعاون، على ملعب جامعة الملك سعود، في إطار الجولة 17 بالدوري السعودي.

ويلعب جيرونا أمام ألميريا، على استاد مونتيليفي، ضمن مواجهات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني.

وفي الدوري الإيطالي، يلتقي نابولي مع ساسولو، على استاد مايي، في الأسبوع 23 من بطولة الدوري.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة.

دوري أبطال إفريقيا

الزمالك والمريخ، 3:00 بتوقيت مصر، 4:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

صن داونز والقطن، 6:00 بتوقيت مصر، 7:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 4.

الوداد وشبيبة القبائل، 9:00 بتوقيت مصر، 10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

الدوري السعودي

النصر والتعاون، 5:00 بتوقيت مصر، 6:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على SSC HD 1.

الوحدة والرائد، 7:30 بتوقيت مصر، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر SSC EXTRA HD 1.

الدوري الإسباني

جيرونا وألميريا، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 1.

الدوري الإيطالي

نابولي وساسولو، 9:45 بتوقيت مصر، 10:45 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر AD sports premium 1.

الدوري الألماني

أوجسبورج وهوفنهايم، 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

الدوري الفرنسي

أوكسير وليون، 10:00 بتوقيت مصر، 11:00 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر Bein sports connect.