شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يغلق صفحة الدورى استعداداً لبيراميدز فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى فيوتشر بقيادة على ماهر، صفحة الدورى الممتاز، وذلك بعد الفوز أمس على حرس الحدود بهدف نظيف، فى لقاء الجولة 18 من عمر المسابقة المحلية، وذلك للتركيز على المباراة المرتقبة والمصيرية والتى تجمع فيوتشر وبيراميدز.

ويبدأ فيوتشر تدريباته بدون راحة، اليوم الجمعة، استعداداَ لمواجهة بيراميدز فى مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

وخطف الجيش الملكى صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل فى الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، فى اللقاء الذى أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو هدف لمثله.

ورفع فيوتشر رصيده في الدوري الممتاز، إلى النقطة 37 متساوياً مع النادي الأهلي، وخاض فيوتشر 18 مباراة بالدوري، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.