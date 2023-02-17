شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستأنف اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس، اليوم الجمعة، تدريباته على استاد جهاز الرياضة بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الخميس بعد الفوز على أسوان ودياًَ مساء الأربعاء.

واطمأن الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس على لاعبية استعداداً للقاء إنبى فى الدورى العام المقرر لها الاثنين المقبل فى الأسبوع الـ19 للدورى العام، وذلك من خلال المباراة الودية التى لعبها الطلائع مع أسوان التى أقيمت بينهما باستاد جهاز الرياضة، والتى انتهت بفوز طلائع الجيش بهدف نظيف سجله اللاعب الأفريقى بول أحد صفقات الميركاتو الشتوى للطلائع.

جاءت المباراة جيدة المستوى، وقد استغلها عماد النحاس فى تجهيز كل اللاعبين طوال شوطى المباراة، خاصة البدلاء الذين لا يشاركون فى المباريات بصفة مستمرة، وذلك قبل مواجهة إنبى الاثنين فى استاد بتروسبورت، وظهر جميع اللاعبين بمستوى جيد فنياً وبدنيا .

كان عماد النحاس وجهازه المعاون قد عكفوا خلال اليومين الماضيين على تصحيح الأخطاء والسلبيات التى ظهرت بالفريق مؤخراً، من أجل تصحيحها لعدم تكرارها فى المباراة المقبلة أمام إنبى من أجل استعادة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا.