القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لمواجهة المريخ السودانى الليلة بدورى أبطال أفريقيا، ويدخل الفارس الأبيض المباراة وعينه على حصد لقب دورى الأبطال، الغائب عن خزانة النادى منذ عام 2002.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائرى مساء يوم الجمعة الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائري نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية.

وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.



موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها الثالثة عصر اليوم الجمعة في ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دورى أبطال أفريقيا في الموسم الحالي.

ولا يستطيع المريخ خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم جاهزيته لاستقبال منافسات الاتحاد الأفريقي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السودانى

تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والمريخ السودانى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

الجمعة، 17 فبراير 2023، يحل الزمالك ضيفًا على المريخ السوداني في أبطال أفريقيا.

الاثنين، 20 فبراير 2023، يستضيف الزمالك سيراميكا في الدوري المصري.

السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال أفريقيا.