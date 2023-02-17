شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الصحفى والاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والهلال السودانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام، اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والهلال السودانى بحضور السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق ومحمد الشناوى كابتن المارد الأحمر، كما يقام اليوم الاجتماع الفنى للمباراة.

ويحضر الاجتماع من جانب النادى الأهلى سمير عدلى، المدير الإدارى، ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزى الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

ويختتم، اليوم الجمعة، فريق الأهلى تحضيراته استعدادا لخوض مباراته ضد الهلال السودانى غدا السبت فى ثانى مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سافر الفريق الأحمر إلى السودان أمس الخميس عبر طائرة خاصة استعدادا لموقعة الغد المهمة فى مشوار الأهلى بدور المجموعات الأفريقى.

وخاض فريق الأهلى تدريباته على ملعب النادى بفرع مدينة نصر قبل السفر إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السودانى، حيث خاض المران صباح أمس الخميس قبل استقلال الأتوبيس إلى مطار القاهرة ومنه إلى العاصمة السودان الخرطوم.

ويواجه الأهلى فريق الهلال فى استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وطالب مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبيه بضرورة التركيز فى مباراة الهلال باعتبارها ضربة البداية فى المشوار الأفريقى للفريق الأحمر، بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى ضد القطن الكاميرونى، وحثهم على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى المنافسة على الصعود لربع نهائى البطولة الأفريقية، وضرورة الاجتهاد وبذل الجهد والالتزام بتعليمات الجهاز الفنى.