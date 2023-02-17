شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يؤدى مناسك العمرة بصحبة شقيقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود حمدى الونش، مدافع نادى الزمالك، صورا عبر حسابه على إنستجرام أثناء أدائه لمناسك العمرة برفقة شقيقه، وعلق الونش "الحمد لله".

ويواجه الزمالك، فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، نظيره المريخ السودانى على استاد الشهداء بليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن تصحيح المسار لاستعادة الكبرياء الأفريقى، وانتزاع أول ثلاث نقاط فى مشواره بالبطولة الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.