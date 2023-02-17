شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف ينظم مؤتمرا صحفيا لتقديم بطولة أمم إفريقيا للشباب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤتمراً صحفياً، في الرابعة من مساء اليوم الجمعة، لتقديم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً، التي تقام في مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 11 مارس المقبل.

ويُعقد المؤتمر الصحفي باستاد القاهرة الدولي، بحضور جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، وأبي إيجاسانمي مديرة العمليات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويتواجد أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق ويوسف حسن، قائد منتخب مصر تحت 20 عاما، لعرض آخر المستجدات حول الاستعدادات لانطلاق كأس الأمم الأفريقية «توتال إينيرجيز» تحت 20 عاما «مصر 2023».