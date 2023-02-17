شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه رواندا فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، منتخب سيدات السلة بقيادة إيهاب الألفى المدير الفنى مع نظيره المنتخب الرواندى فى ثالث جولات تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا المقامة فى أوغندا.

وحقق المنتخب الفوز فى أول مباريات التصفيات على حساب جنوب السودان بنتيجة 83 – 68 بينما خسر أمام أوغندا فى المباراة الثانية بنتيجة 86/85

كان المنتخب حصل على راحة أمس مثل بقية منتخبات البطولة فى مجموعته، على أن تستأنف المنافسات اليوم.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 3 نقاط يليه أوغندا وجنوب السودان بنفس رصيد النقاط، ثم كينيا نقطتان ورواندا نقطة واحدة.

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوي - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نورهان فؤاد - يارا أسامة.

ويتكون الجهاز الفنى والإداري والطبى للمنتخب من:

إيهاب الألفى ( مدير فني)

أحمد ابراهيم (مدرب عام )

أحمد عبدالمطلب ( مدرب مساعد )

آلاء مصطفي ( اداري الفريق )

جيرمين عوني (طبيب)

فريد سمير ( مخطط احمال )

محمد جابر ( محلل اداء)