شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يختتم تحضيراته لمباراة الهلال السودانى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة فريق الأهلي تحضيراته استعدادا لخوض مباراته ضد الهلال السوداني غدا السبت في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سافر الفريق الأحمر إلى السودان أمس الخميس عبر طائرة خاصة استعدادا لموقعة الغد الهامة في مشوار الأهلي بدور المجموعات الإفريقي.

وخاض فريق الأهلي تدريباته على ملعب النادي بفرع مدينة نصر قبل السفر إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني ، حيث خاض المران صباح أمس الخميس قبل استقلال الأتوبيس إلى مطار القاهرة ومنه إلى العاصمة السودان الخرطوم.

ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة الهلال باعتبارها ضربة البداية في المشوار الإفريقي للفريق الأحمر، بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى ضد القطن الكاميروني، وحثهم على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في المنافسة على الصعود لربع نهائي البطولة الإفريقية، وضرورة الاجتهاد وبذل الجهد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.