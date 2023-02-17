شكرا لقرائتكم خبر عن 5معلومات عن مباراة الزمالك والمريخ السودانى اليوم17/ 2/ 2023بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة، دقات الثالثة عصر اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة الزمالك مع المريخ السودانى فى ملعب شهداء بنينا فى مدينة بنغازى الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الحالى، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الزمالك فى دورى الابطال

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى، فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائى مساء الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائى نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميرونى ليونيل وامبا فى الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالى عيسى سى، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

مشوار المريخ السودانى فى دورى الابطال

واجه المريخ السودانى منافسه ارتا سيد بطل جيبوتى فى الدور التهميدى وحقق بطل السودان الفوز ذهاباً بهدفين مقابل هدف فيما انتهت مباراة العودة بالتعادل السلبى، وتخطى المريخ عقبة أهلى طرابلس الليبى فى دور الـ 32 للبطولة بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والخسارة إياباً بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كشف حساب الزمالك أمام الأندية السودانية

واجه الزمالك الأندية السودانية فى 14 لقاء حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى أربعة مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 13 هدفا.

ولم يسبق للزمالك مواجهة المريخ السودانى فتعد مباراة الليلة هى الأولى بين الفريقين.

الزمالك يتفوق على المريخ السودانى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.48 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للمريخ السودانى 3.65 مليون يورو.

ترتيب مجموعة الزمالك قبل الجولة الثانية لدور المجموعات

يتصدر شباب بلوزداد الجزائرى ترتيب مجموعة الزمالك برصيد ثلاثة نقاط فيما يحل الترجى التونسى ثانياً بنفس الرصيد، ويحتل المريخ السودانى المركز الثالث بدون نقاط ويحل الزمالك رابعاً بدون نقاط أيضاً.