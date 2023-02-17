شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانه الرئيسى استعداداً لموزمبيق فى افتتاح أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2006، مرانه قبل الأخير اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة موزمبيق المقرر لها مساء الأحد المقبل في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، والتي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 12 مارس المقبل.

وحرص محمود جابر المدير الفني للمنتخب على دراسة المنتخب الموزمبيقي ومسيرته في التصفيات المؤهلة للبطولة، وعقد محاضرات فنية مع لاعبيه لاستكشاف نقاط القوة والضعف في المنافس قبل ضربة البداية.

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي.

وضمت قائمة منتخب الشباب 26 لاعبا هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.

وزار وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، صباح أمس، مقر إقامة منتخب مصر للشباب لشرح التعليمات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل، كما راجع الوفد بيانات جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة البطولة وتسليم بطاقات التعارف الخاصة بهم فى البطولة.