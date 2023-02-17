شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة فى القسم الثانى قبل الجولة الـ18.. زد مُتصدراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى صدارة ترتيب جدول مجموعة القاهرة برصيد 38 نقطة، بعد مرور 17 جولة فى دورى القسم الثانى، متفوقا بنقطة وحيدة على فريق القناة بقيادة محمد حليم صاحب الوصافة برصيد 37 نقطة.

ترتيب مجموعة القاهرة قبل الجولة الـ18 كالتالى..1 زد 38 نقطة

2 القناة 37 نقطة

3 السكة الحديد 33 نقطة

4 وادى دجلة 32 نقطة

5 منتخب السويس 26 نقطة

6 الترسانة 26 نقطة

7 بتروجت 25 نقطة

8 الاتصالات 24 نقطة

9 بورتو السويس 23 نقطة

10 العبور 21 نقطة

11 كهرباء الإسماعيلية 18 نقطة

12 مستقبل وطن 17 نقطة

13 الإنتاج الحربى 16 نقطة

14 إيسترن كومبانى 16 نقطة

15 النصر 14 نقطة

16 الإعلاميين 9 نقاط

يحل نادى القناة صاحب وصافة الترتيب برصيد 37 نقطة، ضيفا على فريق بورتو السويس صاحب المركز التاسع برصيد 23 نقطة، حيث يأمل محمد حليم مدرب القناة في مواصلة الضغط على زد المتصدر من أجل العودة للصدارة مرة أخرى، وطالب اللاعبين بضرورة العودة بنقاط المباراة الثلاثة، في المقابل يأمل فريق بورتو في مواصلة الانتفاضة وانتزاع الفوز متسلحا بعامل الأرض.

ويلتقى فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة، مع فريق إيسترن كومبانى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، ويبحث أمير عزمى مجاهد مدرب السكة عن استعادة سكة الانتصارات والعودة مجددا للمنافسة على الصدارة بعد الخسارة غير المتوقعة أمام العبور، في المقابل يسعى إيسترن كومبانى في استغلال عامل الأرض والجمهور في تحقيق الفوز الثانى على التوالي بعد الفوز على وادى دجلة في الجولة الماضية.

وفى نفس التوقيت، يصطدم بتروجت بفريق الإنتاج الحربى، مستقبل وطن مع الإعلاميين، العبور مع النصر، وأخيرا كهرباء الإسماعيلية مع وادى دجلة.