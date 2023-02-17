شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الزمالك يواجه المريخ السودانى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك، في الثالثة عصر،اليوم، الجمعة نظيره المريخ السودانى على استاد الشهداء بليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن تصحيح المسار لاستعادة الكبرياء الأفريقى، وانتزاع أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة الأفريقية.

وتعاهد لاعبو الزمالك على تعويض الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات، وكانت أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف نظيف، فضلاً عن الاتفاق على مصالحة جماهير الفريق الأبيض وإسعادهم، بعد إخفاق البداية والهزيمة في المباراة الأولى.

ودرس فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود نقاط القوة والضعف في الفريق السودانى، وحفظوها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق المريخ، لانتزاع أول فوز في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص، والضغط على الفريق السودانى ومحاولة تسجيل هدف مبكر، يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق السودانى، محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف، وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

ووجه فيريرا عدة رسائل مهمة للاعبين، وطالبهم بغلق صفحة الدورى بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام المريخ السودانى، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشدداً على أهمية اللقاء لاستعادة الثقة نحو المنافسة والحصول على دوري أبطال أفريقيا.

وحرص فيريرا خلال الحصص التدريبية مع لاعبي الزمالك على تحفيظهم بعض الجمل الخططية والفنية، لتنفيذها في مباراة المريخ، فضلاً عن الاجتماعات المكثفة معهم لإعادة الاتزان والثقة لديهم، بعد تعرضهم للانتقاد، بسبب الخسارة في الجولة الأولى.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا"،خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

على الجانب الأخر أكد البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق المريخ السوداني، على أهمية مباراته أمام نظيره الزمالك خصوصاً بعد هزيمة كل منهما في الجولة الأولى، موضحا أن نظيره البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الأبيض،مميز وصاحب خبرات كبيرة.

وأكد ريكاردو على احترامه لفريق الزمالك موضحاً أنه ناد كبير، ويملك مجموعة لاعبين مميزين، لافتاً إلى أنه شاهد مباراتهم الأخيرة أمام سموحة في الدوري المصري،متابعا:" الزمالك فريق تنافسي قوي، شيكابالا وزيزو قدما أداء جيداً".