شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تتوج ببطولة سينسيناتى لسيدات الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت نوران جوهر لاعبة أندية وادى دجلة، والمصنفة الأولى عالميًا، ببطولة سينسيناتي للسيدات للإسكواش، وذلك بعد تغلبها على منافستها الأمريكية أوليفيا كلاين المصنفة الـ16 عالميًا في المباراة النهائية بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (12-10) (11-8) (11-6) في مباراة استمرت (48) دقيقة، لتحقق "جوهر" أول بطولة لها في العام الجديد وتحافظ على ريادة التصنيف العالمي للإسكواش.

وأعربت نوران جوهر، عن سعادتها بالفوز ببطولة سينسناتي لسيدات للإسكواش، لتضمن بها ريادة التصنيف العالمي للإسكواش لشهر فبراير، وهو ما يمنحها دفعة قوية في العام الجديد، مضيفة أن تحقيق هذا النجاح جاء نتيجة الدعم المستمر من إدارة أندية وادى دجلة لكافة اللاعبين لمواصلة الانتصارات بالبطولات المحلية والدولية.

وانطلقت بطولة سينسيناتي لسيدات الإسكواش يوم 12 فبراير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى يوم 16 من الشهر ذاته، بمجموع جوائز 75 ألف دولار، وتعتبر إحدى البطولات البرونزية، ويشارك بها 24 لاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت البطولة مشاركة 11 لاعبة مصرية وهن: نوران جوهر، روان العربى، سلمى هانى، ندى عباس، نادين شاهين، سنا إبراهيم، زينة ميكوى، مريم متولى، هنا معتز، يثرب عادل، ونور أبو المكارم.