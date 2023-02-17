كولر يفاضل بين شريف وكهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الهلال السودانى

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين الثنائي محمود كهربا ومحمد شريف لقيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراته ضد الهلال السوداني غدا السبت في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل رغبته في الاعتماد على اللاعب القادر على استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى وعدم تكرار المشاكل التي حدثت خلال المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بسبب إهدار الفرص السهلة والتي حرمت الفريق الأحمر من تحقيق مركز جيد خلال المشاركة في مونديال الأندية.
ويحسم اليوم مارسيل كولر التشكيل الذي سيخوض مباراة الهلال السوداني، في ظل رغبته في إجراء عملية التدوير على اللاعبين وإراحة بعضهم خشية من تعرضهم للإجهاد أو الإصابات وافتقادهم لوقت أطول، لاسيما مع تأهبه لخوض عدد كبير من المباريات خلال الفترة القادمة سواء في البطولة الإفريقية أو الدوري المصري
أو كأس مصر.
وخاض فريق الأهلي تدريباته على ملعب النادي بفرع مدينة نصر قبل السفر إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني ، حيث خاض المران صباح أمس الخميس قبل استقلال الأتوبيس إلى مطار القاهرة ومنه إلى العاصمة السودان الخرطوم.
ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة الهلال باعتبارها ضربة البداية في المشوار الإفريقي للفريق الأحمر، بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى ضد القطن الكاميروني، وحثهم على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في المنافسة على الصعود لربع نهائي البطولة الإفريقية، وضرورة الاجتهاد وبذل الجهد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.