شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم 8 مواجهات قوية فى القسم الثانى..6 مباريات بالقاهرة ولقائين بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الجمعة، 8 مواجهات نارية فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من دورى القسم الثانى، 6 لقاءات فى القاهرة بين بتروجت مع الإنتاج الحربى، بورتو السويس مع القناة، مستقبل وطن مع الإعلاميين، العبور مع النصر، إيسترن كومبانى مع السكة الحديد، وأخيرا كهرباء الإسماعيلية مع وادى دجلة، ومباراتين فى الصعيد بين الفيوم مع النصر للتعدين، وملوى مع المنيا.

فى مجموعة القاهرة، يحل نادى القناة صاحب وصافة الترتيب برصيد 37 نقطة، ضيفا على فريق بورتو السويس صاحب المركز التاسع برصيد 23 نقطة، حيث يأمل محمد حليم مدرب القناة فى مواصلة الضغط على زد المتصدر من أجل العودة للصدارة مرة أخرى، وطالب اللاعبين بضرورة العودة بنقاط المباراة الثلاثة، فى المقابل يأمل فريق بورتو فى مواصلة الانتفاضة وانتزاع الفوز متسلحا بعامل الأرض.

ويلتقى فريق السكة الحديد صاحب المركز الثالث برصيد 33 نقطة، مع فريق إيسترن كومبانى صاحب المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، ويبحث أمير عزمى مجاهد مدرب السكة عن استعادة سكة الانتصارات والعودة مجددا للمنافسة على الصدارة بعد الخسارة غير المتوقعة أمام العبور، فى المقابل يسعى إيسترن كومبانى فى استغلال عامل الأرض والجمهور فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز على وادى دجلة فى الجولة الماضية.

وفى نفس التوقيت، يصطدم بتروجت بفريق الإنتاج الحربى، مستقبل وطن مع الإعلاميين، العبور مع النصر، وأخيرا كهرباء الإسماعيلية مع وادى دجلة.

ويختتم الأسبوع فى مجموعة الصعيد بمواجهتين فى الثالثة عصرا أيضا بين الفيوم والنصر للتعدين، وملوى مع المنيا.