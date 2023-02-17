شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المصرى تبدأ جلسات التجديد للاعبين تحسبا لنهاية العقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مسؤولو النادى المصرى و لجنة الكرة جلسة مع إسلام عطية لاعب الفريق خلال الساعات الأخيرة، انتهت بتجديد اللاعب لمدة 3 مواسم قادمة، وذلك بعد توصية حسام حسن المدير الفنى و موافقة رئيس لجنة الكرة كامل ابوعلى رئيس النادى المصرى، وبدأ المصرى ملف التجديد بإسلام عطية و يضع أيضاً عدد من اللاعبين، من ضمن الأولويات فى هذا الملف.

ويستعد المصرى لمواجهة بيراميدز فى مباراة الحولة 19 من عمر مسابقة الدورى والمقرر إقامتها يوم 22 فبراير الجاري.

وكان المصرى قد خاص تجربتين وديتين خلال معسكره الحالى، حيث فاز المصرى فى اللقاء الأول على شبابه بسباعية نظيفة، قبل أن يفوز فى الودية الثانية على فريق كابسى بثلاثية نظيفة، حيث حرص حسام حسن على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين خلال المباراتين، كما قرر الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، تخصيص فقرة تدريبية للفريق على شواطئ بورسعيد، وذلك بهدف رفع اللياقة البدنية للاعبين.

من ناحية أخرى، أتم أحمد الشيخ لاعب المصرى، اتفاقه مع إدارة النادى على فسخ تعاقده مع النادى، بالتراضى، وذلك بعد خروجه من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق، ويبحث أحمد الشيخ، عن عرض احتراف فى إحدى الدول الإسكندنافية، التى ما يزال باب القيد الشتوى بها مفتوحا، ويخطط الشيخ إلى العودة إلى أحد الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن أحمد الشيخ تنازل عن قرابة المليون ونصف من مستحقاته المتأخرة لدى النادى المصرى، لإتمام اجراءات فسخ التعاقد والحصول على الاستغناء الخاص به.