شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الشباب أمام موزمبيق فى بطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في مصر خلال الفترة من 19 فبراير إلى 12 مارس المقبلين. المباراة الأولى لمنتخب الشباب ستكون أمام نظيره موزمبيق، وستقام يوم 19 فبراير المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرا باستاد القاهرة.

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي.

وضمت قائمة منتخب الشباب 26 لاعبا هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.