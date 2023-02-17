موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد اللفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الهلال السوداني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الهلال السعودي يستعيد الفرج ويخسر المفرج في دوري أبطال أسيا

وتبدأ مباراة الأهلي والهلال السوداني فى الثالثة عصر غداً السبت بتوقيت القاهرة فى السودان ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويستأنف الأهلي مشواره في المعترك الأفريقي بمواجهة الهلال السوداني، عصر السبت، خارج ملعبه، ويسعى الأحمر للعودة بنتيجة إيجابية في بداية مشواره بدور المجموعات.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الطريقة التي سيخوض بها مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

واستقر مارسيل كولر على الدفع بثلاثي ارتكاز في منتصف الملعب أمام الهلال السوداني،

حيث من المتوقع أن يبدأ حمدي فتحي واليو ديانج وبجانهم لاعب ثالث سيكون واحد من مروان عطية أو احمد قندوسي أو محمد فخري.

وطالب كولر من لاعبي الأهلي ضرورة التركيز في مباراة الهلال باعتبارها ضربة البداية في المشوار الإفريقي للفريق الأحمر وحثهم على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في المنافسة على الصعود لربع نهائي البطولة الإفريقية، وضرورة الاجتهاد وبذل الجهد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

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