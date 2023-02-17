تغييرات بالجملة في تشكيل النصر لمواجهة التعاون اليوم بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يجري المدير الفني الإسباني رودي جارسيا المدير للنصر السعودي العديد من التغييرات على تشكيل الفريق لمواجهة التعاون، في لقاء يجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2022-2023.

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ويشهد تشكيل النصر الكثير من التغييرات والتي قد تكون على جميع مراكز الملعب قبل مواجهة التعاون اليوم بسبب عدم التعافي الكامل من الإصابة وصعوبة اللحاق باللقاء، وأيضًا للإصابة.

تعديلات في تشكيل النصر أمام التعاون

يعتبر نواف العقيدي الأقرب لحراسة مرمى النصر أمام التعاون، ويفاضل رودي جارسيا بين الحارس السعودي واجوستين روسي الذي حرس العرين في المواجهة الماضية.

عبدالله الخيبري يغيب عن المباراة بسبب الأنفلونزا بعدما غاب اللاعب عن التدريبات في اليومين الماضيين، والتي تبعده بالتأكيد عن لقاء التعاون اليوم.

ويفاضل المدرب الإسباني بين علي الحسن وعبدالمجيد الصليهم للبدْ في وسط الملعب بدلًا

من الخيبري الذي يتاكد غيابة.

يعود النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا للظهور في تشكيل الفريق بالإضافة إلى بيتي مارتينيز العائد من جديد.

وبالنسبة للاعب الفارو جونزاليس فإن عودته للتشكيل الأساسي سيتم تاجيلها للجولات المقبلة حتى التأكد من التعافي الكامل للإصابة والقدرة على خوض اللقاء كاملًا، بعد تعرضه لإصابتين عضليتين.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة التعاون اليوم

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام وعبدالإلة العمري وعبدالله مادو وجيسلان كونان.

في خط الوسط: لويس جوستافو وعلي الحسن وسامي النجعي.

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب وكريستيانو رونالدو وجلال الدين ماشاريبوف.

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