الهلال السعودي يستعيد الفرج ويخسر المفرج في دوري أبطال أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الهلال السعودي بقيادة مدربه رامون دياز، لبدء المعترك الإقصائي ببطولة دوري أبطال أسيا حينما يواجه شباب أهلي دبي في دور الـ16 في العاصمة القطرية الدوحة.

إصابة نجم الاتحاد السعودي وتحديد مدة غيابه

وتشير التقارير الصحفية أن سلمان الفرج سيعود إلى كتيبة الهلال السعودي، بعد تعافيه تماما من إصابة عظمة الساق، وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الأزرق، لكن سيفقتد الهلال خدمات لاعبه متعب المغرج في البطولة الأسيوية كونه أجرى عمليةً جراحيةً في قطر، وتحديدًا في الغضروف، وسيغيب بسببها عن الملاعب أسابيع عدة.

ويستأنف الهلال مبارياته بعد حصوله على الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم للأندية لخسارته أمام ريال مدريد في المباراة النهائية بنتيجة 5/3.

تراجع الهلال في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين إلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة، علما بأنه يتبقى له مباراتين مؤجلتين، بينما يتواصل الصراع على قمة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بين ثلاث أندية " الاتحاد والشباب والنصر"، حيث تتساوى في عدد النقاط بالتزامن مع

الجولة السابعة عشرة من المسابقة.

وفاز الاتحاد في الجولة الحالية على الاتفاق بثلاثية مستحقة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي، والحال نفسه مع الشباب الذي قاز على أبها بهدفين دون رد، بينما ينتظر النصر مباراته مع التعاون غدا الجمعة، لمواصلة التنافس على قمة الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد والشباب قمة الدوري السعودي بواقع 40 نقطة ويحل خلفهما النصر بفارق ثلاث نقاط مع العلم أنه سيعلم مع التعاون كما هو مذكور سلفا.

وعلى الجانب الأخر يتذيل العدالة والباطن جدول ترتيب الدوري السعودي بواقع 10 نقاط للأول وثلاث للأخير، وبالنتائج الحالية فهما الأقرب للهبوط لدوري الدرجة الأولى