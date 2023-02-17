رئيس الزمالك يكشف المبلغ المسدد لـ اتحاد الكرة لحل أزمة القيد (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قيمة المبلغ المقرر دفعه لاتحاد الكرة من جانب الفارس الأبيض، كجزء من مديونية الأبيض لاتحاد الكرة، والتي تأتي على خلفية أزمة قيد اللاعبين.

أقرأ ايضًا..

أبرز أرقام إمام عاشور في مباراته الأولى مع ميتلاند

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر عدم قيد أي من الصفقات الجديدة للقلعة البيصاء بسبب وجود مديونيه على النادي بلغت 70 مليون جنية، وهو ما جعل الأبيض يتقدم بشكوى للاتحاد والذي رد على الخطاب بأن الأزمة ما هي إلا شأن داخلي.

الزمالك يسدد جزء من مديونية اتحاد الكرة

وسدد نادي الزمالك بالفعل جزء من مديونيات النادي لدى

اتحاد الكرة، وأكد عليه مرتضي منصور رئيس الفارس الأبيض من خلال فيديو له يتحدث فيه عن ما حدث، ليؤكد من خلاله على سداد جزء من الديون.

وقال مرتضى منصور في فيديو مسجل أن الزمالك قام بسداد مبلغ 4 ملايين جنيه لاتحاد الكرة، مساء يوم الخميس، لحل أزمة قيد اللاعبين الجدد الذي تعاقد معهم الفارس الأبيض في الميركاتو الشتوي الماضي.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا