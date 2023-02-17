شوبير يكشف حقيقة انضمام إمام عاشور إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق، حقيقة ما تردد في الفترة الأخيرة عن احتمالية انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي من بوابة ميتلاند الدنماركي.

عاشور وتريزيجيه ومصطفى محمد.. تألق مصري في الدوري الأوروبي

وخاض إمام عاشور تجربة احترافية في الميركاتو الشتوي الماضي عن طريق نادي ميتلاند الدنماركي، ليسدل الستار عن مشواره مع نادي الزمالك بشكل مفاجئ، لتتزايد التكهنات واحتمالية عودته إلى النادي الاهلي على غرار محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية "كل ما يثار حول وجود اتفاق بين الأهلي وإمام عاشور للعودة إلى الدوري المصري، غير صحيح، لا يوجد اتفاق بين الأهلي وإمام عاشور ولا بين الأهلي والنادي الدنماركي".

وأضاف الإعلامي المقرب من إدارة النادي الأهلي "إمام عاشور لاعب خرج ليبدأ رحلة احتراف، والنادي الدنماركي ضمه من أجل الاستثمار فيه كما حدث في صفقة مصطفى محمد مع جلطة سراي".

سجل النجم الدولي المصري إمام عاشور هدف في تعادل فريقه ميتييلاند الدانماركي أمام سبورتينج لشبونة، والتي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد خوسية الفالادي، في مواجهة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

وسجل إمام عاشور هدف التقدم لفريقه ميتيلاند الدانماركي في شباك سبورتينج لسبونة البرتغالي والذي جاء في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، ليفتتح النجم المصري التهديف مع فريقه الجديد ويسجل هدف رائع.

وتعادل اللاعقب سيباستيان كوتيس لسبورتينج لشبونة في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، لتنتهي مواجهة الذهاب على ملعب الفريق البرتغالي بالتعادل 1-1، في لقاء شهد 5 بطاقات صفراء.