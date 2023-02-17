شطة يكشف كواليس عقوبة حرمان الهلال السوداني من جماهيره أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال عبد المنعم مصطفى حسين "شطة" نجم الأهلي السابق، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وقع على الهلال السوداني عقوبة بحرمان جماهيره من المباريات بسبب الألعاب النارية.

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ويستعد الهلال السوداني لمواجهة الأهلي في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شطة في تصريحات تليفزيونية "سألت المسئولين في السودان، وأبلغوني بأن هناك عقوبة ضد جماهير الهلال التي قامت بإطلاق شماريخ في بعض المباريات، والهلال تلقى منذ يومين فقط قرارًا رسميًا بمعاقبته ومنع حضور جماهيره، وهو الأمر الذي فاجئ المسئولين في النادي السوداني".

وأضافا المسؤول السابق بالاتحاد الأفريقي "الصحفيين السودانيين سألوني بشأن مجاملة الأهلي، وأبلغتهم أن الكاف لا يكيل بمكيالين

مطلقًا، والأهلي نفسه تضرر في وقت سابق ولم يستعين بلاعبيه في مونديال الأندية 2021، وقت أمم إفريقيا السابقة، هناك شخصيات مؤثرة في الكاف قد تتدخل في بعض الأمور، لكن لا يتم مجاملة أي طرف على حساب اللوائح".

وأتم: "الأهلي لا يتدخل في أي أمور خاصة مع الكاف بشأن المباريات، ولا يتم مجاملته مطلقًا، البعض يعتقد أنه طالما الفريق يحصل على البطولات فأن البعض يقوم بمجاملته لكن هذا غير صحيح مطلقًا".