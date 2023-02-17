مفاجأة تنعش قائمة الهلال قبل مواجهة شباب الاهلي بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي، خبر سار من الجهاز الطبي لأزرق الرياض قبل العودة لاستكمال مباريات دوري أبطال آسيا عن نسخة عام 2022، حيث البداية بلقاء شباب أهلي دبي.

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إصابة نجم الاتحاد السعودي وتحديد مدة غيابه

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خدمات اللاعب سلمان الفرج، ليكون ضمن قائمة أزرق الرياض التي تستعد في الفترة الحالية لمواجهات دوي أبطال آسيا 2022.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري الـ16 من مباريات دوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل في الدوحة العاصمة القطرية، ومن المقرر أن يتواجد النجم السعودي الدولي سلمان الفرج ضمن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة فريق شباب أهلي دبي.

وتعافي سلمان الفرج من الإصابة التي تعرض لها في عظمة الساق، وسيتواجد ضمن بعثة الفريق المسافرة لقطر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة في مواجهة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين يوم 22 بمونديال قطر 2022.

ومع عودة سلمان الفرج يتأكد غياب متعب المفرج عن الزعيم بسبب إجراء عمليةً جراحيةً في قطر مساء الخميس، بعد إصابته في الغضروف، ليتقرر ان يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.

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