شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس اللعب بثلاثى ارتكاز أمام الهلال السودانى ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي اللعب بثلاثي في وسط ملعب الفريق الأحمر خلال مباراته ضد الهلال السوداني غدا السبت في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما مع علمه بأهمية المباراة لبطل السودان الذي خسر في الجولة الافتتاحية من صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، ويرغب في تعويض النتيجة أمام الأهلي كون المباراة تلعب على أرضه.
واستقر مارسيل كولر على ثنائية حمدي فتحي واليو ديانج للعب أساسيا في موقعة الهلال السوداني، بينما يدرس اللعب بلاعب ثالث معهما في مركز الارتكاز سواء مروان عطية أو محمد فخري أو أحمد قندوسي، وإن كان الخيار الأخير بعيدا بسبب عدم انسجام اللاعب مع الفريق الأحمر لقلة مشاركاته في تدريبات الأهلي الجماعية قبل اسلفر إلى السودان.
وخاض فريق الأهلي تدريباته على ملعب النادي بفرع مدينة نصر قبل السفر إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال السوداني ، حيث خاض المران صباح أمس الخميس قبل استقلال الأتوبيس إلى مطار القاهرة ومنه إلى العاصمة السودان الخرطوم.
ويواجه الأهلي فريق الهلال في استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وطالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه بضرورة التركيز في مباراة الهلال باعتبارها ضربة البداية في المشوار الإفريقي للفريق الأحمر، بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى ضد القطن الكاميروني، وحثهم على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في المنافسة على الصعود لربع نهائي البطولة الإفريقية، وضرورة الاجتهاد وبذل الجهد والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.
محمد العمدة
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