شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس اللعب بثلاثى ارتكاز أمام الهلال السودانى ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي اللعب بثلاثي في وسط ملعب الفريق الأحمر خلال مباراته ضد الهلال السوداني غدا السبت في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لاسيما مع علمه بأهمية المباراة لبطل السودان الذي خسر في الجولة الافتتاحية من صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، ويرغب في تعويض النتيجة أمام الأهلي كون المباراة تلعب على أرضه.

واستقر مارسيل كولر على ثنائية حمدي فتحي واليو ديانج للعب أساسيا في موقعة الهلال السوداني، بينما يدرس اللعب بلاعب ثالث معهما في مركز الارتكاز سواء مروان عطية أو محمد فخري أو أحمد قندوسي، وإن كان الخيار الأخير بعيدا بسبب عدم انسجام اللاعب مع الفريق الأحمر لقلة مشاركاته في تدريبات الأهلي الجماعية قبل اسلفر إلى السودان.