في أول ظهور له مع ميتلاند.. إمام عاشور يسجل هدفا صاروخيا في سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

سجل النجم المصري إمام عاشور، أول أهدافه مع فريقه الجديد ميتلاند الدنماركي، في شباك سبورتنج لشبونة البرتغالي، ضمن فعاليات الدوري الأوروبي.

وجاء هدف إمام عاشور في الدقيقة 77 من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى، بعد 11 دقيقة فقط من مشاركته كبديل في أول ظهور له مع فريقه، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، على ملعب خوسيه الفالادي، في إطار ملحق دور الستة عشر في بطولة الدوري الأوروبي.

وانتقل إمام عاشور لنادي ميتيلاند من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات، مقابل 3 ملايين دولار.

وتأهل سبورتنج لشبونة وميتلاند لهذا الدور في الدوري الأوروبي حيث احتل ميتلاند المركز الثاني في المجموعة السادسة في دور المجموعات في الدوري الأوروبي في الموسم الحالي برصيد 8 نقطة حصدها من 6 مباريات خاضهم في هذا الدور، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين.

في حين احتل سبورتنج لشبونة المركز الثالث في المجموعة الرابعة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط حصدها من 6 مباريات خاضهم في هذا الدور، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر 3 مباريات.