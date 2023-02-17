شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى اليوم 17 / 2 / 2023 بدورى الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لمواجهة المريخ السودانى الليلة بدورى أبطال أفريقيا،ويدخل الفارس الأبيض المباراة وعينه على حصد لقب دورى الأبطال، الغائب عن خزانة النادى منذ عام 2002.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائى مساء الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائى نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميرونى ليونيل وامبا فى الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالى عيسى سى، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دورى أبطال إفريقيا التى تضم أندية الترجى التونسى وشباب بلوذداد الجزائرى والمريخ السوداني.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى

ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها الثالثة عصر اليوم الجمعة فى ملعب شهداء بنينا فى مدينة بنغازى الليبية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى الموسم الحالي.

ولا يستطيع المريخ خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم جاهزيته لاستقبال منافسات الاتحاد الإفريقي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السودانى

تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والمريخ السودانى حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

الجمعة، 17 فبراير 2023، يحل الزمالك ضيفًا على المريخ السودانى فى أبطال أفريقيا.

الاثنين، 20 فبراير 2023، يستضيف الزمالك سيراميكا فى الدورى المصري.

السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا.

الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز فى بطولة الدورى الممتاز.

الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجى التونسى فى أبطال أفريقيا.