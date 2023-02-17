شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تواجه أوليفيا كلاين فى نهائى بطولة سينسيناتى للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض فى الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، نوران جوهر لاعبة وادى دجلة المصنفة الأولى عالميًا مباراة الدور النهائى ببطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش، أمام منافستها الأمريكية أوليفيا كلاين المصنفة الـ 16 عالميًا.

وتأهلت نوران جوهر للدور النهائى لبطولة سينسناتى لسيدات الإسكواش، عقب فوزها فى مباراة نصف النهائى على سلمى هانى المصنفة الـ12 عالميًا بنتيجة (0-3) بواقع نقاط (4-11)(7-11)(4-11) فى مباراة استغرقت (41) دقيقة.

وانطلقت بطولة سينسناتى لسيدات الإسكواش يوم 12 فبراير الجارى بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى يوم 16 من الشهر ذاته، بمجموع جوائز 75 ألف دولار، وتعتبر إحدى البطولات البرونزية، ويشارك بها 24 لاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت البطولة مشاركة 11 لاعبة مصرية وهن: نوران جوهر، روان العربى، سلمى هانى، ندى عباس، نادين شاهين، سنا إبراهيم، زينة ميكوى، مريم متولى، هنا معتز، يثرب عادل، ونور أبو المكارم.