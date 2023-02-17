شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: الزمالك سيلعب أمام المريخ على الفوز وأفضِّل خوض اللقاء بتشكيل سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أمير عبد الحميد، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، أن نادي الزمالك سيواجه المريخ السوداني في اللقاء المقرر إقامته عصر اليوم الجمعة بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بهدف الفوز ولا بديل عن ذلك.

وقال عبد الحميد عبر برنامج " مساء أون تايم": "ابتعاد زيزو عن مستواه كان أحد أهم أسباب تراجع مستوى الزمالك في الفترة الماضية، وأؤيد أن يلعب الزمالك أمام المريخ بنفس تشكيل لقاء سموحة".

وأضاف: "الزمالك سيلعب على الفوز أمام المريخ، لا يوجد حل آخر بعد الهزيمة من شباب بلوزداد، ونقطة واحدة أمام المريخ لن تفيد الزمالك".

من جانبه قال أحمد السيد لاعب الأهلي السابق: "المثلوثي لو جاهز يفضل أن يكون أساسيا في مباراة الغد، لأنه كان في مستوى عالٍ، ومواجهة المريخ لن تكون سهلة، وعودة الونش هتفرق جدا مع الزمالك".

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمريخ عن ارتداء أبناء ميت عقبة الزي التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر الكامل.

في المقابل يرتدي فريق المريخ السوداني زيه باللون الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأحمر" بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأسود الكامل.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.