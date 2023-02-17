شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: مواجهة المريخ صعبة.. وفيريرا يجيد التعامل مع الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حماده طلبة، نجم الزمالك الأسبق، أن مواجهة المريخ السوداني اليوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة للغاية، خاصة بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الأولى لمرحلة المجموعات بنتيجة 1-0.

وقال طلبة في تصريحات تليفزيونية إن الزمالك يملك مدرباً كبيراً بقيمة فيريرا، ويستطيع التعامل مع هذه الصعوبات ويحفز اللاعبين لأقصى درجة.

وأضاف: "سبق أن تدربنا مع فيريرا ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2015 وفزنا خارج ملعبنا وتعاملنا مع ظروف صعبة من قبل على رأسها الخسارة بخماسية أمام النجم الساحلي التونسي خارج الأرض، ثم الفوز في مصر بنتيجة 3-0، وكان الفريق على بعد خطوة من التعويض".

وتابع: "التركيز سلاح الزمالك لعبور عقبة المريخ، خاصة أن المباراة تقام في ملعب محايد في ليبيا وليس في السودان، وبالتالي الفرص متساوية بين الفريقين والأهم أن يستغل الزمالك الفرص".