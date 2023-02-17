شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: نادى الهلال السودانى تسلم قرارا بعقوبة جماهيره.. والكاف لا يكيل بمكيالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم مصطفى حسين "شطة"، نجم الأهلي الأسبق، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتمد ملعب الجوهرة الزرقاء الخاص بنادي الهلال السوداني بشكل رسمي، لكن منع حضور الجماهير بسبب عقوبة تم توقيعها ضدهم.

وقال شطة في تصريحات تليفزيونية: "سألت المسئولين في السودان، وأبلغوني أن هناك عقوبة ضد جماهير الهلال التي قامت بإطلاق شماريخ في بعض المباريات، والهلال تلقى منذ يومين فقط قرارًا رسميًا بمعاقبته ومنع حضور جماهيره، وهو الأمر الذي فاجأ المسئولين في النادي السوداني".

وأضاف: "الصحفيون السودانيون سألوني بشأن مجاملة الأهلي، وأبلغتهم أن الكاف لا يكيل بمكيالين مطلقًا، والأهلي نفسه تضرر في وقت سابق ولم يستعن بلاعبيه في مونديال الأندية 2021، وقت أمم أفريقيا السابقة، هناك شخصيات مؤثرة في الكاف قد تتدخل في بعض الأمور، لكن لا يتم مجاملة أي طرف على حساب اللوائح".

وأتم: "الأهلي لا يتدخل في أي أمور خاصة مع الكاف بشأن المباريات، ولا تتم مجاملته مطلقًا، البعض يعتقد أنه طالما الفريق يحصل على البطولات فإن البعض يقوم بمجاملته لكن هذا غير صحيح مطلقًا".