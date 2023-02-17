شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. 1979 انطلاق البطولة رسميا والجزائر أول بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الأحد المقبل بطولة أفريقيا لكرة القدم للشباب، والتي تحضتنها مصر، وهي بطولة كرة قدم تخص منتخبات أفريقيا للشباب، ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

نُظمت البطولة لأول مرة سنة 1979 على نظام كأس ذهاب وإياب حتى سنة 1991، ألى أن أصبحت تجرى على نظام بطولة تقام كل سنتين في بلد معين.

ونجح الجزائر في خطف اللقب في أول نسخة تنظم فيها البطولة، وفاز بها المنتخب الجزائري بعد فوزه على المنتخب الغيني، وتأهل الفريقين معا إلى بطولة العالم للشباب لكرة القدم 1979 باليابان.

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة هذا العام 2023 هي النسخة الثالثة والعشرون من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق و السنغال و نيجيريا

من المقرر إقامة بطولة أمم أفريقيا للشباب في مصر بين 19 فبراير المقبل وحتى 12 مارس 2023، والمؤهلة بدورها لكأس العالم في إندونيسيا.