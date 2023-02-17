أبرز أرقام إمام عاشور في مباراته الأولى مع ميتلاند

ياسر رشاد - القاهرة - خاض المحترف المصري إمام عاشور أولى مبارياته مع فريقه الجديد ميتلاند الدنماركي، والتي كانت امام سبورتنج لشبونة في بطولة الدوري الأوروبي.

وترك إمام عاشور انطباعًا إيجابيًا لدى جماهير ناديه الدنماركي، إذ نجح في قيادة فريقه لخطف نقطة ثمينة بعد التعادل مع سبورتنج لشبونة خارج ملعبه في إطار ملحق دور الستة عشر في بطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ إمام عاشور المباراة من مقاعد البدلاًء قبل أن يعتمد عليه المدير الفني في الدقيقة 67 ليحتاج اللاعب 10 دقائق فقط ليفتتح سجله التهديفي في البطولة القارية.

وانتقل إمام عاشور لنادي ميتيلاند من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات، مقابل 3 ملايين دولار.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم نجح إمام عاشور في تقدم أداء متميز خلال الدقائق التي شارك فيها بالمباراة.



سجل هدف ميتلاند في المباراة النجم المصري إمام عاشور في الدقيقة 77 من عمر اللقاء من تسديدة نارية خارج منطقة الجزاء مستفيداً من خطأ حارس بنفيكا ليسددها

بالقدم اليسرى.بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة 94 عن طريق اللاعب سيباستيان كواتس في الدقيقة 94 لصالح فريق سبورتنج لشبونة.وبدأ إمام عاشور المباراة من مقاعد البدلاًء قبل أن يعتمد عليه المدير الفني في الدقيقة 67 ليحتاج اللاعب 10 دقائق فقط ليفتتح سجله التهديفي في البطولة القارية.

وانتقل إمام عاشور لنادي ميتيلاند من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات، مقابل 3 ملايين دولار.



وجاءت أرقام إمام عاشور في مباراة سبورتنج لشبونة البرتغالي ضد ميتلاند كالتالي:

عدد الدقائق: 23

عدد الأهداف: 1

دقة التمرير: 75%

محاولات على المرمى: 2

محاولات خارج المرمى: 1

التدخلات: 2

الأخطاء: 1

التمريرات الدقيقة: 6 من 8