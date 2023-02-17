مدرب فيوتشر: مواجهة بيراميدز صعبة لهذه الأسباب.. وطموحنا بلا حدود بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمد عبد الكريم ، المدرب العام لفريق فيوتشر عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويشهد المعترك الأفريقي مواجهة مصيرية خالصة لأول مرة بين فيوتشر وبيراميدز، في الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد المقبل.

وقال عبدالكريم في تصريحات تليفزيونية " سنستعد بداية من غدٍ الجمعة لمواجهة بيراميدز في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل".

وأشار إلى أن فيوتشر يسعى للوصول لمركز أفضل من الموسم الماضي والوصول لأبعد مدى في الكونفدرالية الأفريقية والتأهل عن

مرحلة المجموعات بشكل مبدئي.

وتطرق عبد الكريم لمواجهة بيراميدز قائلاً:" سنلعب ضد فريق محترم ولديه جهاز فني مميز ولديه استقرار وخبرات وهو أمر يزيد صعوبة اللقاء ، وفيوتشر وصل لمستوى طيب كما أن هناك طموح للتقدم في الكونفدرالية".

وكان فيوتشر قد تعادل مع اسكو كارا بطل توجو بهدف خارج ملعبه، كما تعادل بيراميدز على ملعبه مع الجيش الملكي المغربي بهدفين لمثلهما.