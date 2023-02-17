ياسر رشاد - القاهرة - تألق الثلاثي المصري إمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي ومصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي وتريزيجية لاعب طرابزون سبور التركي، وذلك في مواجهاتهم يوم الخميس بالدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

عاشور وتريزيجيه ومصطفى محمد.. تألق مصري في الدوري الأوروبي

أقرأ ايضًا..

إمام عاشور يسجل هدفه الأول مع ميتلاند الدنماركي

مصطفى محمد يصنع هدفًا في تعادل نانت مع يوفنتوس

إمام عاشور يسجل في أول ظهور له

نجح إمام عاشور في تسجيل هدف التقدم لفريقه ميتييلاند الدانماركي في مرمى سبورتنج لشبونة البرتغالي، والذي كان في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وشارك إمام مع فريقه الجديد لاول مرة بعدما دخل قائمة المباراة وتواجد على مقاعد البدلاء، ليقرر المدير الفني دخولة ارض الملعب في الدقيقة 67 ليحتاج لـ10 دقائق فقط حتى يسجل أول أهدافه.

مصطفي محمد يواصل التألق ويصنع هدف

بينما استطاع نجح النجم المصري مصطفي محمد

مهاجم نانت الفرنسي في صناعة هدف التعادل لفريقه في شباك يوفنتوس الإيطالي والذي كان في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، ضمن مواجهات خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

تريزيجية يشارك في فوز فريقه على سبورتينج

في حين شارك محمود حسن تريزيجيه في انتصار طرابزون التركي على نظيرة بازل السويسري بهدف دون مقابل، بمباريات دوري المؤتمر الأوروبي، وشارك الدولي المصري في اللقاء بالكامل حتى نهايته.

جدير بالذكر أن الثلاثي المحترف يتواجد ضمن قائمة منتخب مصر في المباريات، ويشاركان في التشكيل الأساسي للمباريات.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا