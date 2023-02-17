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إمام عاشور يسجل هدفه الأول مع ميتلاند الدنماركي

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ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم الدولي المصري إمام عاشور هدف في تعادل فريقه ميتييلاند الدانماركي أمام سبورتينج لشبونة، والتي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد خوسية الفالادي، في مواجهة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

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وسجل إمام عاشور هدف التقدم لفريقه ميتيلاند الدانماركي في شباك سبورتينج لسبونة البرتغالي والذي جاء في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، ليفتتح النجم المصري

التهديف مع فريقه الجديد ويسجل هدف رائع.

 

هدف إمام عاشور الاول مع ميتيلاند الدانماركي

 

وتعادل اللاعقب سيباستيان كوتيس لسبورتينج لشبونة في الدقيقة 94 من عمر اللقاء، لتنتهي مواجهة الذهاب على ملعب الفريق البرتغالي بالتعادل 1-1، في لقاء شهد 5 بطاقات صفراء.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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